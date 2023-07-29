В театре Моссовета началось прощание с артисткой Ниной Дробышевой

На сцене театра имени Моссовета началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой.

Гроб артистки поставили на сцене, рядом положили траурные венки, а на экране над сценой представили подборку фотографий. Церемония сопровождается песнями Эдит Пиаф, которые исполняла Дробышева.

Родные, коллеги и поклонники артистки пришли с ней попрощаться. Когда церемония закончится, артистку похоронят на Троекуровском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). В ее фильмографии десятки картин, в том числе «Чистое небо», «Два капитана», «Улица, полная неожиданностей», «Волк».

С 1960-х годов артистка служила в театре им. Моссовета. Она дебютировала в спектакле «В дороге» Виктора Розова, играла роли Клеопатры в «Цезаре и Клеопатре», Ляли в «Пяти углах», Инны Сергеевны в «Вечернем свете», Мэри Кэван Тайрон в «Долгом путешествии в ночь», Катерины Ивановны в спектакле «Р. Р. Р.», Эдит Пиаф в одноименной постановке Бориса Щедрина.

Ранее, 27 июля, пресс-служба театра сообщила о смерти Дробышевой на 85-м году жизни. Актриса скончалась после продолжительной болезни.