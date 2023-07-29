Одного из пострадавших в Таганроге выписали из больницы

Один пострадавший в результате взрыва в Таганроге выписан из больницы. Об этом 29 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести девять, а также один — тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан», — написал он в Telegram.

По его словам, медики продолжают дежурить на месте происшествия до окончания разбора завалов.

Ранее в этот день Голубев сообщил, что пострадавшие в результате взрыва в Таганроге получат выплаты. Специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба, коммунальные службы приступают к уборке территории.

28 июля в Таганроге у кафе «Чехов сад» произошел взрыв. По словам Голубева, эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место ЧП.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте после атаки на Таганрог. По данным следствия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, которая имеет высокие поражающие свойства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал, что сущность киевского режима — в нанесении ударов по гражданским объектам.

В этот же день США заявили о негативном отношении к нанесению ударов по территории России со стороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.