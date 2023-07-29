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Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса

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В России введен временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года. Об этом 29 июля сообщило правительство РФ на своем сайте.

Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — говорится в сообщении.

Временный запрет одобрен подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

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В конце декабря 2022 года правительство России продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы на период до 30 июня 2023 года. Временный запрет на их вывоз был установлен 30 июня прошлого года.

В марте текущего года в Минсельхозе сообщили, что основания для роста цен на рис в России в текущем сезоне отсутствуют. Там отметили, что стоимость сырья в настоящее время стабильна, как и розничные цены на крупу в торговых сетях (–1,9% с начала года, по данным Росстата по состоянию на 13 марта этого года).

В ведомстве также подчеркнули, что действующий в стране запрет на экспорт риса и рисовой крупы гарантирует обеспечение внутреннего рынка этими видами продукции.

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