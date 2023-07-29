Самый дорогой отпуск в июле россияне провели в Турции

Самый дорогой отпуск россиян в июле стоил 3,7 млн рублей и прошел в Турции. Об этом 29 июля рассказал «РИА Новости» сервис OneTwoTrip.

«Самый дорогой заказ стоимостью 3,7 млн рублей был оформлен в пятизвездочном отеле на полуострове Бодрум в Турции. Пятеро путешественников (трое взрослых и двое детей) отдыхали там 14 ночей, в стоимость проживания входили завтраки», — говорится в исследовании.

На втором месте среди иностранных направлений расположился отпуск в греческой Калифее. За 10 дней в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием семья из двух взрослых и двух детей потратила 1,5 млн рублей.

«На третьем месте отпуск на мальдивском острове Кударикилу, где расположен пятизвездочный курортный отель. В нем двое путешественников провели восемь дней, заплатив за проживание, включающее только завтраки, 1,2 млн рублей», — рассказали в OneTwoTrip.

Самый дорогой отпуск в России прошел в Москве. Компания из четырех взрослых потратила на проживание в мини-гостинице с полным пансионом 878 тыс. рублей в течение 27 дней. Далее расположились два отпуска в Сочи.

Ранее, 20 июля, стало известно, что лидером по росту спроса среди зарубежных направлений у россиян стал Таиланд. Его доля среди других стран выросла в 2,7 раза по сравнению с летом прошлого года. Также значительно вырос спрос на поездки в Азербайджан (в 2,5 раза) и Казахстан (в 1,4 раза).