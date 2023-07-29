В Германии сообщили о больших потерях ВСУ из-за российских мин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят большие потери из-за российских мин. Об этом 29 июля заявил действующий немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

«Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную», — передает слова военного портал T-online.

Фрейдинг отметил, что саперов часто обстреливают.

По данным Госдепартамента США, заминированная территория на Украине равна примерно половине площади всей Германии. По словам Фрейдинга, из-за процесса разминирования ВСУ двигаются по этой территории с большими потерями, а само продвижение стало для них почти невозможным. При этом соблюдать принцип НАТО по обращению с минами — уворачиваться или обходить их — стало почти невозможно.

Ранее, 29 июля, военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского рассказал, что попытка наступления пехотинцев ВСУ на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) провалилась, потому что они подорвались на своих минах. Он отметил, что украинские войска пытаются наступать на российские позиции, но безрезультатно.

Издание Newsweek 27 июля со ссылкой на западных экспертов сообщило, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. Журнал пишет, что альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных.

Президент РФ Владимир Путин 23 июля заявил о провале контрнаступления украинских войск. Российский лидер также заметил, что российскими силами уничтожено рекордное количество западной техники, погибли тысячи военнослужащих ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.