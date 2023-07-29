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Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области

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Фото: vk.com
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Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм святой Параскевы в Нетешине Хмельницкой области. Об этом 29 июля сообщила Украинская православная церковь (УПЦ) в своем Telegram-канале.

Захват произошел 27 июля после вечернего богослужения накануне дня памяти равноапостольного князя Владимира.

«В ходе рейдерских действий около 50 крепких мужчин вытолкали православных верующих из их храма. Такие действия поддерживала полиция, прибывшая на место происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне захвата была проведена перерегистрация религиозной общины храма на основании решения собрания территориального общества, которое было проведено 9 апреля.

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Ранее, 9 июля, сторонники ПЦУ также захватили собор в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина» УПЦ. Сообщалось, что рейдерские действия сопровождались кощунственными действиями и высказываниями, заключающими в себе посягательства на территориальную целостность Украины.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» 1 июля подчеркивал, что Киев давно воюет против единства православной церкви. По его словам, символом этого противостояния является отделение церкви страны от Московского патриархата.

26 июня власти Украины потребовали от канонической УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). Они потребовали от УПЦ подготовить заявления о выходе из епископата, Синода, синодальных учреждений и официально уведомить поместные православные церкви об этом решении.

В 2022 году на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре прошлого года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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