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Пострадавшие в результате ЧП в Таганроге получат выплаты

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Фото: СК РФ
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Пострадавшие в результате взрыва в Таганроге получат выплаты. Об этом 29 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«До окончания разбора завалов на месте дежурят медики. Пострадавшие получат выплаты. На месте проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов», — написал он в Telegram.

Глава региона рассказал, что специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно.

Голубев также сообщил, что всего в медучреждения обратились 16 человек, из них девять госпитализированы в состоянии средней тяжести и один — в тяжелом состоянии. Один человек был выписан.

«В этом — сущность киевского режима»
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Ранее, 28 июля, в Таганроге у кафе «Чехов сад» произошел взрыв. По словам Голубева, эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место ЧП.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте после атаки на Таганрог. По данным следствия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, которая имеет высокие поражающие свойства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал, что сущность киевского режима — в нанесении ударов по гражданским объектам.

В этот же день США заявили о негативном отношении к нанесению ударов по территории России со стороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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