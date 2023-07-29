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В Херсонской области пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Экстренные службы Херсонской области: пресечена попытка ВСУ форсировать Днепр в островной зоне
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Фото: ТАSS/EPA/SERGEI ILNITSKY
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В островной зоне пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр. Об этом 29 июля сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«Пресечена попытка Вооруженных формирований Украины (ВФУ) форсирования реки Днепр в районе острова Алексеевский, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 12 боевиков ВФУ», — передает ТАСС слова представителя экстренных служб.

В общей сложности за сутки группировка войск «Днепр» в островной зоне остановила попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Великий. В результате были уничтожены одна лодка, пять боевиков ВФУ.

На херсонском направлении российские бойцы уничтожили миномет 120-мм, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское. Они также ликвидировали пятерых боевиков ВФУ, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

При этом также была уничтожена позиция ВСУ в районе Берислава на каховском направлении. Там удалось ликвидировать пятерых боевиков ВСУ, еще двое были ранены.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Днепр» майор Роман Кодрян сообщил об уничтожении командно-наблюдательного пункта диверсантов в районе поселка Садового в Херсонской области.

Пункт ликвидировали во время огневого налета. По словам офицера, в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское были уничтожены два минометных расчета, автомобильная техника.

До этого, 24 июля, начальник пресс-центра группировки «Днепр» также сообщал, что ВСУ подолжают пытаться высадиться на левобережье в районе Антоновского моста, однако эти попытки не имеют успеха. В частности, подразделение группировки ликвидировало украинскую ДРГ на двух быстроходных лодках.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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