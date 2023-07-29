Минск сообщил о насильном вытеснении в Белоруссию пятерых мигрантов из Польши

Польша силой выдворила в Белоруссию пятерых мигрантов. Об этом 29 июля сообщает Госпогранкомитет Республики Беларусь.

«Очередной факт жестокого отношения властей Польши к беженцам зафиксирован на границе с Беларуссией. Польские силовики, по сложившейся традиции, ночью доставили группу иностранных граждан, а затем подводили закованных в наручники людей к заграждению», — сообщается в Telegram-канале комитета.

Согласно сообщению, польские пограничники применяли в отношении пятерых беженцев слезоточивый газ и физическую силу. Людей также заставили пройти через калитку для животных.

Представители ведомства отметили, что польские военные умалчивают о своих преступлениях, но пытаются убедить общественность, что беженцы безосновательно ведут себя агрессивно, бросая камни и палки через ограждения.

Ранее, 27 июля, председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский отметил необходимость расширения забора на беларусско-польской границе. Таким образом, по его мнению, Польша даст понять, что делает всё, чтобы отразить возможные провокации. При этом забор, по словам Качиньского, будет расширен в ближайшие годы.

Польша в начале июля уже усилила границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. К этому моменту она охраняется пятью тыс. пограничников и двумя тыс. солдат.

Президент Польши Анджей Дуда в конце июня подчеркивал, что польско-белорусская граница хорошо защищена, но может быть укреплена, если это будет необходимо. На большей части границы двух стран действует физическое и электронное заграждение, а за ее безопасность отвечают значительные силы.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Тогда Польша заявила о строительстве забора на границе с республикой.