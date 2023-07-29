Эксперты рассказали о трех видах онлайн-мошенничества во время отпусков

Во время сезона отпусков онлайн-мошенники чаще всего прибегают к трем способам обмана. Об этом 29 июля «РИА Новости» рассказали эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера».

Первый способ связан с подделкой сайтов авиакомпаний и агрегаторов, которые продают фальшивые билеты.

«Некоторые из них даже могут отображать реальные данные о рейсах, отправляя поисковые запросы легитимным агрегаторам и выдавая полученную информацию. Однако настоящих билетов посетители фальшивых ресурсов не увидят. Цель злоумышленников — украсть деньги и использовать чужие личные данные в своих целях, например, чтобы продать их в даркнете», — говорится в исследовании.

Также злоумышленники мошенничают с предложениями об аренде жилья, либо подделывая объявления на популярных сайтах, либо полностью создавая фальшивые страницы, на которые пользователям предлагается зайти с помощью существующих аккаунтов. Это позволяет мошенникам получить несанкционированный доступ к учетным записям.

Третьим способом обмана является рассылка спама с просьбой пройти опрос о качестве обслуживания за вознаграждение. Такой вид мошенничества нацелен на кражу личных данных.

«Вознаграждения жертвы этой схемы не получают, а информация, которой они поделились с мошенниками, может быть использована, например, для кражи личных данных или денег. Кроме того, в конце опроса обычно предлагается поделиться информацией об опросе с друзьями, чтобы и они могли получить приз, то есть злоумышленники используют жертв еще и для дальнейшего распространения мошеннических ресурсов», — рассказали эксперты.

Ранее, 18 июля, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин рассказал, что злоумышленники распространяют программы удаленного доступа под видом банковских приложений. Установочный пакет вредоносного ПО, как правило, отправляют через мессенджеры якобы сотрудники службы поддержки того или иного банка.