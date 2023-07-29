В затопленной машине в Южно-Сахалинске нашли тела мужчины и женщины
В Южно-Сахалинске в реке нашли затопленную машину, внутри которой были тела 42-летнего мужчины и неизвестной женщины. Об этом 29 июля сообщается на сайте СУ СКР по Сахалинской области.
Автомобиль находился в районе улицы Украинской. Следователи и судебно-медицинские эксперты не нашли на телах погибших признаков насилия. Свидетельств того, что в отношении пары было совершено преступление, также нет.
«Предварительной причиной смерти мужчины и женщины могло стать отравление неустановленным веществом», — говорится в сообщении следственного органа.
Тела погибших направлены на судебно-медицинское исследование. По факту смерти мужчины и женщины проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее, 28 июля, спасатели МЧС нашли тело пропавшей в Бурятии в начале июля при сплаве на реке Снежная туристки. Женщину искали три недели, после того как 6 июля катамараны с группой из восьми туристов, совершавшей сплав по реке, опрокинулись. На следующий день были найдены шесть туристов. Позднее, 8 июля, спасатели обнаружили седьмого туриста.
Прокуратурой Бурятии проводится проверка по факту происшествия.