«Известия» показали кварталы Донецка после обстрела ВСУ

«Известия» показали кварталы Донецка после очередного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). На месте событий 29 июля побывал корреспондент Станислав Григорьев.

«Дом по Комсомольскому проспекту: одна из ракет упала на газон. Весь боеприпас глубоко зарылся в землю. С одной стороны — это удивительное везение, потому что никто не пострадал, а с другой стороны — ситуация тревожная, потому что боеприпас, по всей видимости, не разорвался», — рассказывает корреспондент.

Сергей — житель дома, рядом с которым упал снаряд, — рассказал о моменте, когда это произошло.

«Первый был хлопок, потом второй. Я с той стороны дома находился на лоджии. Свист, осколки — что-то посыпалось. Снаряд упал и горел потом. Пострадавших вроде нет никого, а разрушения возле машины, но машина целая», — описал события мужчина.

Другой горожанин, Олег, был за рулем машины, когда начали прилетать снаряды.

«Я за рулем сидел. Дверь открыл — думал выйти посмотреть, и прилетело. На переднем сиденье камень, который порвал крышу, так и остался», — рассказывает мужчина.

Ранее, 28 июля, «Известия» показали кадры последствий обстрела Киевского района Донецка. На них видны разрушенный фасад жилого дома и разбитые стекла. На видео также заметно, что здание повреждено не только снаружи, но и внутри — пробиты полы и потолки квартир.

До этого, 27 июля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о том, что в результате очередного обстрела со стороны ВСУ ранены семеро жителей Донецка. Под огонь реактивной и ствольной артиллерии попали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы столицы ДНР.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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