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Прокуратура начала проверку пожара в Дзержинском районе

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Фото: Vk.com/ИА Запад24
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Прокуратура начала проверку по факту пожара в Дзержинском районе Красноярского края, где погибли три человека. Об этом 28 июля сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Около 00:09 поступило сообщение о пожаре, произошедшем в частном доме по улице Красноармейской в селе Дзержинское. Пожар удалось локализовать в 00:30, ликвидирован он был в 01:55. Площадь поражения составила 50 кв. м.

В огне погибли три человека: 14-летняя девочка, ее 58-летняя бабушка-опекун и 77-летний дедушка. По предварительным данным, они получили отравление продуктами горения.

Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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29 июля пресс-служба главного управления МЧС России по Красноярскому краю сообщила, что для тушения пожара в Дзержинске были привлечены семь человек личного состава и две единицы техники.

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