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Артиллерия группировки «Днепр» уничтожила командно-наблюдательный пункт диверсантов

Артиллерия ВС РФ накрыла огнем диверсантов ВСУ в Херсонской области
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Фото: РИА Новости
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Артиллерия российской группировки войск «Днепр» атаковала диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Садового в Херсонской области, сообщил 29 июля начальник пресс-центра группировки майор Роман Кодрян.

«Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — сказал он.

Также в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское херсонского направления было нанесено поражение живой силе противника, уничтожено два минометных расчета, автомобильная техника, добавил офицер.

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25 июля представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что военнослужащие РФ не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе проникнуть в регион. В результате атаки на врага было уничтожено две лодки и девять военнослужащих ВСУ.

До этого, 24 июля, начальник пресс-центра группировки «Днепр» сообщал, что ВСУ подолжают безуспешные попытки высадиться на левобережье в районе Антоновского моста. Он отметил, что подразделение группировки ликвидировало украинскую ДРГ на двух быстроходных лодках.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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