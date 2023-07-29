Артиллерия группировки «Днепр» уничтожила командно-наблюдательный пункт диверсантов

Артиллерия российской группировки войск «Днепр» атаковала диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Садового в Херсонской области, сообщил 29 июля начальник пресс-центра группировки майор Роман Кодрян.

«Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — сказал он.

Также в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское херсонского направления было нанесено поражение живой силе противника, уничтожено два минометных расчета, автомобильная техника, добавил офицер.

25 июля представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что военнослужащие РФ не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе проникнуть в регион. В результате атаки на врага было уничтожено две лодки и девять военнослужащих ВСУ.

До этого, 24 июля, начальник пресс-центра группировки «Днепр» сообщал, что ВСУ подолжают безуспешные попытки высадиться на левобережье в районе Антоновского моста. Он отметил, что подразделение группировки ликвидировало украинскую ДРГ на двух быстроходных лодках.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.