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В Иркутской области водители насмерть задавили выбежавшего на трассу ребенка

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Фото: Управление МВД РФ по Иркутской области
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В Черемховском районе Иркутской области водители сразу двух автомобилей совершили наезд на ребенка, выбежавшего на дорогу, в результате чего он погиб. Об этом в субботу, 29 июля, сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

По данным ведомства, опубликованным в официальном Telegram-канале, авария произошла накануне вечером, около 22 часов, на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Михайловка.

«38-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo допустил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть несовершеннолетнего пешехода, после чего на ребенка совершило наезд транспортное средство Honda Accord, которое двигалось в попутном направлении», — говорится в сообщении.

Установлено, что семилетний мальчик выбежал на проезжую часть из-за впереди стоящей машины. В результате от полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» в настоящее время разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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Ранее, 28 июля, водитель иномарки задавил годовалую девочку в Индустриальном районе Хабаровска. Он не увидел ребенка на придомовой территории и допустил наезд на него. В результате ДТП девочка погибла.

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