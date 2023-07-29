ВСУ за час обстреляли Донецк шестью снарядами натовского калибра

Город Донецк в ночь на 29 июля снова подвергся обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Максимальное число снарядов натовского калибра пришлось на период с полуночи до часа ночи, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ДНР.

«00:10 — 01:05 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы). Выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — указано в Telegram-канале ведомства.

С 4:45 утра обстреливались Петровский и Кировский районы города (четыре снаряда), в 5:05 — Киевский и Куйбышевский (три снаряда), в 5:35 — Петровский и Кировский районы Донецка (четыре снаряда). Итого за ночь по состоянию на 6:00 17 снарядов калибром 155 мм.

28 июля около 18:05 мск ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами из реактивных систем залпового огня, «Известия» показали кадры последствий удара.

В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб и восемь пострадали при обстреле города со стороны ВСУ. По его словам, город обстреливали массированно.

27 июля украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 натовских снарядов калибра 155 мм. Отмечалось, что ВСУ произвели обстрел этим количеством ракет за 15 минут.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.