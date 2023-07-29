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СМИ сообщили о раскрытии слабых мест в трофейной технике НАТО специалистами ОПК

«РИА Новости»: российские специалисты ОПК нашли слабые места в трофейной технике НАТО
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) проводят изучение трофейной техники НАТО. Деталями исследования в субботу, 29 июля, поделились «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, на данный момент в ходе испытаний получены предварительные результаты, которые «соответствуют ожиданиям». Так, отмечен приемлемый уровень бронезащиты, однако с большим количеством слабых мест.

«С другой стороны, техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости», — отметил источник издания.

Еще одним слабым местом западной техники специалист ОПК назвал излишнюю сложность конструкции. По его словам, речь идет о низкой ремонтопригодности в полевых условиях и очень ресурсозатратном техническом обслуживании. Из-за конструктивных особенностей в некоторых случаях оно становится нерациональным.

Источник добавил, что изучение трофеев продолжается.

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28 июля в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что российские специалисты исследовали уже шесть типов западных машин, которые удалось захватить российским военным в ходе спецоперации на Украине. Там также уточнили, что специалисты не нашли ничего особенно жизнеутверждающего, «но лишним не будет».

Ранее в этот день глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные в Запорожской области захватили французский колесный танк AMX-10RC, он практически в идеальном состоянии, без повреждений. Трофей будет передан российским специалистам военной промышленности для изучения, указал он.

13 июля Рогов рассказал, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ захватили абсолютно целую американскую боевую машину пехоты (БМП) «Брэдли» на линии фронта в Запорожской области. Боевую технику удалось забрать у противника подразделению «Керчь» 42-й дивизии 58-й армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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