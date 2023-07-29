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В Красноярском крае при пожаре погибли три человека

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Фото: Управление МЧС РФ по Красноярскому краю
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В Дзержинском районе в результате пожара в жилом доме погибли три человека. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

«Пожар ликвидирован в 01:55 на площади 50 кв. м. Обнаружены трое погибших (два взрослых и один ребенок). Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении ведомства.

Для тушения были привлечены семь человек личного состава и две единицы техники.

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Ранее, 26 июля, крупный пожар на складе винзавода произошел в Темрюкском районе Краснодарского края. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составила 900 кв. м.

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