В Якутии группе людей пришлось разбивать лагерь из-за утонувшей машины

В Якутии у группы из 13 человек, шесть из которых дети, затонула машина «Урал». В ожидании службы спасения они разбили лагерь и разожгли костер, чтобы согреться, о чем пишет «Якутия Daily» в пятницу, 28 июля.

Машина затонула при попытке переправиться через реку Тирэхтээх в 30 км от Сасыра. Один из пассажиров позвонил в службу спасения Якутии. На помощь пострадавшим были отправлены два «Урала», однако трудная проходимость в этих местах не позволила автомобилям добраться до цели.

Тогда спасатели снарядили вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний» из Среднеколымска. На этот раз людей удалось успешно эвакуировать.

Спасенных доставили в ближайшее село Хонуу и передали в руки медикам.

Ранее, 5 апреля, водолазы извлекли из воды тело водителя грузовика, который упал с моста в реку после ДТП в Хабаровском крае. Пассажирка фуры выжила.