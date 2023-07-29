Белый дом об обстреле Таганрога: США не поощряют ударов по России

Белый дом, в связи с обстрелом Таганрога со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в пятницу, 28 июля, еще раз подчеркнул, что США не поощряют и не содействуют нанесению ударов по территории России.

«Мы очень ясно дали понять, что не поощряем и не способствуем ударам внутри России», — цитирует ТАСС координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби на брифинге.

Кирби также спросили является ли это частью контрнаступления Киева. Представитель СНБ не ответил и предложил обратиться за комментарием к украинским властям.

Белый дом неоднократно высказывался о своем неодобрении ударов Украины по территории РФ. В мае об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, подчеркнув, что США не позволяют Киеву совершать подобные удары. В апреле сам Кирби сообщал, что ни оружием, ни каким-либо иным способом Вашингтон не поощряет удары Украины за пределами своих границ.

28 июля в Таганроге у кафе «Чехов сад» произошел взрыв. По словам губернатора Василия Голубева, эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

Минобороны РФ сообщили, что за атакой стоит киевский режим, средства ПВО перехватили ракету, упали обломки снаряда. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России, число пострадавших при падении в Таганроге обломков сбитой российскими системами ПВО украинской ракеты достигло 16 человек. Из них 10 госпитализированы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, свою очередь, в беседе с «Известиями» указал, что сущность киевского режима — в нанесении ударов по гражданским объектам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе