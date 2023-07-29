Источник рассказал о желании Африки купить российские бронеавтомобили «Тигр»

Страны Африки хотят купить российские бронеавтомобили «Тигр». Об этом 29 июля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Касательно так называемого турне по продвижению автомобилей «Тигр» можем сказать, что оно было успешным. Бронеавтомобили получили высокую оценку африканских стран, отмечаем заинтересованность в их приобретении», — заявил представитель ФСВТС.

Он также рассказал, что африканские страны проявляют интерес к другим моделям автомобилей большой проходимости. Например, они высоко оценили автомобили «Ахмат», особенность которых заключается в отсутствии сложного в производстве несущего кузова, что позволяет в разы сократить время производства по сравнению с другими похожими моделями.

Тур по продвижению машин «Тигр» в африканских странах начался еще в 2021 году. Тогда бронеавтомобили были презентованы президентам Танзании, Уганды и Южного Судана.

Ранее, 16 июля, главный конструктор компании Zala Aero Group Александр Захаров рассказал о возможности организации производства беспилотников «Ланцет» в других странах. Сейчас производство «Ланцетов» организовано в здании бывшего торгового центра, закрывшегося во время пандемии коронавируса. Захаров его выкупил и адаптировал под создание важного и нужного орудия победы.