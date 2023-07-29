Артиллерийскую бригаду ВВО наградили почетными знаками «Гвардия»

Военнослужащим 165-й гвардейской артиллерийской бригады Восточного военного округа (ВВО) вручили гвардейские значки на передовой в зоне спецоперации. О церемонии награждения с места событий рассказал в субботу, 29 июля, военкор «Известий» Кирилл Ольков.

Как сообщил заместитель командира артиллерийского подразделения с позывным Гарант, почетное звание «гвардейская» было вручено отличившейся бригаде указом президента РФ Владимира Путина от 13 июня 2023 года. Бойцы были отмечены за стойкость, мужество и массовый героизм, проявленные в зоне спецоперации на Украине.

«Испытываю гордость за своих военнослужащих. Высокое звание «гвардия» не вручается обычным подразделениям. Личный состав это осознает и будет впредь нести это гордое звание», — заявил Гарант.

Командир артиллерийского подразделения с позывным Ангара отметил, что это награждение повысило боевой дух бойцов. Он подчеркнул, что бригада будет стремиться к тому, чтобы нести почетное звание достойно, постоянно улучшая свои навыки и нормативы.

С первых дней спецоперации подразделения артиллерийской бригады ВВО из Амурской области выполняют боевые задачи по уничтожению командных пунктов, складов с вооружением, техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). За это время большая часть военнослужащих уже получила государственные награды, причем треть из них удостоена орденов Мужества.

Ранее, 17 мая, президент РФ присвоил почетное звание «гвардейский» 50-му самоходному артиллерийскому полку. Отмечается, что почетное наименование полк получил «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».

До этого, 4 мая, Минобороны РФ поделилось кадрами вручения нагрудных знаков «Гвардия» военнослужащим гвардейской артиллерийской бригады Западного военного округа. Отмечается, что за год военное подразделение уничтожило больше 800 единиц техники противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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