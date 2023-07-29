Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве КНР в Вашингтоне призвали США прекратить поставлять оружие Тайваню
Мир
Четыре человека пропали без вести при крушении военного вертолета в Австралии
Армия
Артиллерийскую бригаду ВВО наградили почетными знаками «Гвардия»
Мир
Посол России в Анголе рассказал о давлении Запада на всю Африку
Политика
Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита
Общество
Синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях в субботу
Спорт
Украинской саблистке Харлан отменили дисквалификацию на ЧМ по фехтованию
Мир
Джо Байден назвал себя старейшим политиком с опытом в 600 лет
Мир
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о развале украинской армии
Мир
Конституционный совет Франции одобрил повышение военного бюджета до €413 млрд
Политика
Путин заявил о желании РФ искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине
Мир
Соучредитель OceanGate собрался отправить 1 тыс. человек на Венеру
Мир
Байден подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на $345 млн
Сюжет:

Артиллерийскую бригаду ВВО наградили почетными знаками «Гвардия»

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащим 165-й гвардейской артиллерийской бригады Восточного военного округа (ВВО) вручили гвардейские значки на передовой в зоне спецоперации. О церемонии награждения с места событий рассказал в субботу, 29 июля, военкор «Известий» Кирилл Ольков.

Как сообщил заместитель командира артиллерийского подразделения с позывным Гарант, почетное звание «гвардейская» было вручено отличившейся бригаде указом президента РФ Владимира Путина от 13 июня 2023 года. Бойцы были отмечены за стойкость, мужество и массовый героизм, проявленные в зоне спецоперации на Украине.

«Испытываю гордость за своих военнослужащих. Высокое звание «гвардия» не вручается обычным подразделениям. Личный состав это осознает и будет впредь нести это гордое звание», — заявил Гарант.

Командир артиллерийского подразделения с позывным Ангара отметил, что это награждение повысило боевой дух бойцов. Он подчеркнул, что бригада будет стремиться к тому, чтобы нести почетное звание достойно, постоянно улучшая свои навыки и нормативы.

С первых дней спецоперации подразделения артиллерийской бригады ВВО из Амурской области выполняют боевые задачи по уничтожению командных пунктов, складов с вооружением, техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). За это время большая часть военнослужащих уже получила государственные награды, причем треть из них удостоена орденов Мужества.

Награда найдет героев: в Минобороны учредили медаль участнику СВО
На ней изображен орден Красной Звезды — один из самых почетных в советское время

Ранее, 17 мая, президент РФ присвоил почетное звание «гвардейский» 50-му самоходному артиллерийскому полку. Отмечается, что почетное наименование полк получил «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».

До этого, 4 мая, Минобороны РФ поделилось кадрами вручения нагрудных знаков «Гвардия» военнослужащим гвардейской артиллерийской бригады Западного военного округа. Отмечается, что за год военное подразделение уничтожило больше 800 единиц техники противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023