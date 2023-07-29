В США заявили о приближении кульминации конфликта на Украине

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может приблизит конфликт к его кульминации. Об этом в пятницу, 28 июля, написало издание The Hill.

«Хотя военные эксперты говорят, что украинский прорыв все еще возможен, они опасаются, что контрнаступление завершится в конце этого года без крупной победы, что может приблизить конфликт к замораживанию позиций», — говорится в материале.

По информации издания, несмотря на вялые атаки украинской армии в течение последних шести недель, Киев и Вашингтон настаивают на том, что вторая фаза контрнаступления, начатая на этой неделе, будет более активной.

Однако с этим утверждением не согласен старший научный сотрудник и директор по исследованиям в области внешней политики в Институте Брукингса Майкл О'Хэнлон. По его оценке, наступление «идет медленно и, вероятно, продолжится медленно».

«Проблема с медленным продвижением в том, что у защитника есть время, чтобы приспособиться и восстановить свою систему укреплений», — цитирует его издание.

Ранее, 27 июля, газета New York Times писала, что ВСУ начали основную фазу контрнаступления. Издание со ссылкой на представителей Пентагона отметило, что Украина бросила в бой тысячи военнослужащих, которые находились в резерве.

В этот же день президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ активизировали боевые действия на запорожском направлении. При этом он подчеркнул, что ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел и все попытки контрнаступления остановлены. По его словам, украинские войска в последней атаке потеряли более 200 человек и 39 единиц бронетехники.

До этого, 23 июля, Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

При этом сам Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Президент Украины отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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