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Синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях в субботу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный и с грозой, — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в субботу, 29 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем ожидается от +18 до +23 градусов, ночью температура понизится до +10.

Прогнозируется северный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, при грозе возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

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Ранее, 28 июля, главное управление МЧС по Москве предупредило о сохранении ливня, грозы и сильного ветра до утра субботы, 29 июля. В связи с непогодой в столичном дептрансе водителям посоветовали снизить скорость движения и сохранять дистанцию с впереди идущими автомобилями, а также избегать внезапных маневров.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в предстоящие выходные ожидают понижение температуры, дожди, сильный ветер и грозы. Однако уже с понедельника, 31 июля, в столичный регион придет теплая и солнечная погода.

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