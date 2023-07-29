Военный эксперт прокомментировал удар ВСУ по Таганрогу

Военный эксперт Игорь Никулин в пятницу, 28 июля, в беседе с «Известиями» прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданскую инфраструктуру в Таганроге.

«По предварительным данным, это была ракета С-200. Зенитная ракета, переделанная под ударную», — рассказал Никулин.

По его словам, подобные снаряды используются в основном против ракет и самолетов. Они взрываются, и большое количество поражающих элементов создает в воздухе облако, которое уничтожает летящий объект.

«Вот мы видим воронку. Не очень большую, то есть это говорит о том, что ракета «земля–воздух», а не «земля–земля». Если бы ракета была «земля–земля», то, скорее всего, воронка была бы существенно больше», — пояснил Никулин.

В заключение он подчеркнул, что Киев ведет террористическую войну против России.

«По-видимому, надежд на удачное контрнаступление у них уже не осталось, поэтому они продолжают вести террористическую войну, и относиться надо к ним как к террористам», — сказал он.

Ранее, 28 июля, в Таганроге у кафе «Чехов сад» произошел взрыв. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место ЧП.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте после атаки на Таганрог. По данным следствия, ВСУ совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, которая имеет высокие поражающие свойства.

По последним данным Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России, число пострадавших при падении в Таганроге обломков сбитой российскими системами ПВО украинской ракеты достигло 16 человек. Из них 10 госпитализированы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, свою очередь, в беседе с «Известиями» указал, что сущность киевского режима — в нанесении ударов по гражданским объектам.

В этот же день США заявили о негативном отношении к нанесению ударов по территории России со стороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.