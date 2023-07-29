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Артиллеристы ВДВ пресекли переброску сил ВСУ на правом берегу Днепра

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С» отследили и пресекли передислокацию и ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Минобороны РФ 29 июля показало, как это происходило.

По данным разведки, подразделения ВСУ постоянно перебрасывают силы и средства по прибрежным дорогам. Экипажи самоходных орудий «Нона-С» Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) получили приказ остановить это и совершили марш на огневые позиции.

После прицеливания по навесной траектории с открытых позиций они выполнили стрельбу прямой и полупрямой наводкой по подразделениям ВСУ. Затем артиллеристы-десантники оперативно сменили огневые позиции, рассказали в военном ведомстве.

Там добавили, что разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

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27 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что активность ВСУ на правобережье снизилась. Это стало заметно после того, как российские военнослужащие уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Бериславом.

22 июля представитель экстренных служб региона сообщил, что российские силы пресекли две попытки ВСУ за сутки форсировать Днепр. В результате уничтожено более 30 боевиков и пять лодок.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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