Посол РФ заявил о желании в России перерабатывать кофе из Анголы

Ленинградская область намерена перерабатывать кофе, выращенный в Анголе. Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в Луанде Владимир Тараров на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

«Есть огромнейший интерес со стороны российских регионов войти в Анголу. Сегодня, к примеру, мы разговаривали с Ленинградской областью. Они говорят, что у них есть большие мощности по переработке кофе, но сырья не хватает, а в Анголе есть огромные потенциальные возможности по выращиванию кофе. Тем временем с потеплением климата, который мы сейчас переживаем, в других странах будут сокращаться потенциальные возможности для этого», — сказал посол.

По словам Тарарова, весь мировой кофе в недалеком будущем «пройдет через Анголу». Таким образом, РФ может стать инвестором, купить землю, сделать плантации, которые бы работали на российскую экономику, пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Анголе «Известиям»:

«Мы на грани бума сотрудничества между нашими странами»