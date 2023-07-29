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Посол России в Анголе рассказал о давлении Запада на всю Африку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Запад, и прежде всего США, оказывают давление на весь африканский континент без исключения. Об этом сообщил посол РФ в Анголе Владимир Тараров на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге в интервью «Известиям».

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«Сейчас Запад, прежде всего США, осуществляет давление на всю Африку без исключения. Но наши ангольские товарищи очень деликатные, и они никогда не демонстрируют, что на них какое-то давление оказывается. Хотя конечно же, мы ощущаем. Даже я, как посол, это ощущаю, но не могу подтвердить фактически, потому что публично они заявляют, что никакого давления нет», — сказал Тараров.

Около 80% населения Анголы с огромной симпатией относится к России, добавил посол. Ангольцы, по его словам, поддерживают российскую позицию и политику Владимира Путина.

«Я лично получаю много подтверждений этому в мессенджерах. Они говорят: «Мы за Россию, Россия должна обязательно выдержать, выстоять, и мы понимаем, что если Россия не выдержит — следующими будем мы», — рассказал Владимир Тараров.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Анголе «Известиям»:

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