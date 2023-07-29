Президент Анголы в послании президенту России объяснил свое отсутствие на саммите

Президент Анголы Жоау Лоуренсу направил российскому коллеге Владимиру Путину «специальное послание от президента к президенту», в котором объяснил свое отсутствие «по причинам, от него независящим» на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил посол РФ в Анголе Владимир Тараров в интервью «Известиям».

«Президент Анголы действительно не приехал, но он извинился перед Владимиром Путиным. Было специальное послание от президента к президенту, где он очень тепло отозвался о наших взаимоотношениях и сказал, что, к сожалению, по причинам, от него независящим, он не сможет присутствовать на этом мероприятии», — пояснил Тараров.

Посол добавил, что глава Анголы готовился направить в Санкт-Петербург вице-президента, который впоследствии также не смог посетить саммит по личным причинам. Впрочем, «мгновенно всё было переведено на министра иностранных дел», сказал Владимир Тараров. Более того, в состав делегации также вошел министр экономики и планирования.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Анголе «Известиям»:

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