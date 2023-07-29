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Отделение сержанта Воробьева обнаружило засаду и разгромило диверсантов ВСУ

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Сержант Антон Воробьев в составе Воздушно-десантного подразделения обеспечивал безопасное продвижение основных сил батальонной тактической группы в заданный район, когда обнаружил вражескую засаду на краю леса. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в субботу, 29 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Продвигаясь в головном дозоре, Воробьев выявлял засады украинских боевиков, определял их состав, вооружение и возможный характер действий, вел разведку заминированных участков, искал пути их обхода. При подходе колонны к опасному участку отделение спешилось и двумя группами дозорных провело разведку. Оказалось, что враг подготовил хорошо замаскированную засаду на краю леса.

Сержант Воробьев доложил старшему колонны об этом, определил безопасное место для остановки машин, а сам с дозорными занял огневую позицию и вступил в бой с противником. В ходе боя отделение Воробьева сковало действия украинских националистов, уничтожив гранатометчика и пулеметный расчет, не дав скрыться остальным боевикам. Этим было обеспечено развертывание и вступление в бой основных сил для обхода засады во фланг и тыл.

Так действия сержанта Воробьева способствовали безопасному продвижению колонны в пункт назначения. Деятельность выявленной диверсионно-разведывательной группы националистов была пресечена, уничтожены замаскированные огневые точки противника.

Тем временем механик-водитель боевой машины десанта ефрейтор Андрей Осипов освобождал населенный пункт, осажденный вооруженными формированиями украинских боевиков. В составе батальонной тактической группы он оказывал огневую поддержку и транспортировку парашютно-десантного отделения ВДВ, поддерживал их действия огнем бортового орудия и пулеметов на поле боя.

Находясь под массированным минометным обстрелом, ефрейтор вывел свою боевую машину из-под обстрела, своевременно сменил огневую позицию и маневрировал между городскими постройками. Продвигаясь по населенному пункту, Осипов обнаружил в разрушенном здании минометный расчет, который стрелял по наступающим российским подразделениям.

Тогда ефрейтор Осипов, используя естественные укрытия, подобрался на расстояние гарантированного поражения цели, занял выгодную позицию и уничтожил расчет врага. Так на поле боя была своевременно оказана огневая поддержка наступающим подразделениям Воздушно-десантных войск, что способствовало вытеснению противника с занимаемых позиций и освобождению населенного пункта.

В свою очередь, механик-водитель парашютно-десантного взвода ефрейтор Сергей Барышев в составе батальонной тактической группы воздушно-десантного подразделения вытеснял украинских националистов из населенного пункта.

Продвигаясь на боевой машине десанта (БМД-4) в условиях застройки, он грамотно управлял ею, рассчитывал временные показатели при смене огневой позиции, маневрировал между зданиями и сооружениями, уходя из-под огня противника. Корпусом бронемашины ефрейтор также прикрывал российских десантников в ходе боя.

В определенный момент он обнаружил оборудованную пулеметную точку противника, которая сковала огнем продвижение российских войск. Тогда Барышев, прикрывая корпусом машины гранатометчика, позволил тому подобраться к позициям боевиков и прицельным выстрелом ликвидировать пулеметный расчет.

В ходе интенсивного боя боевая машина ефрейтора получила повреждение, Барышев был легко ранен, но смог расположить БМД-4 так, чтобы обеспечить прикрытие военнослужащим своего подразделения. Затем он покинул поврежденную технику, помог выбраться из нее раненому товарищу, оказал ему первую помощь, а сам вернулся в машину для завершения боевой задачи.

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Днем ранее, 28 июля, в Минобороны рассказали, как сержант Егор Кузнецов выявлял скрывающиеся украинские диверсионно-разведывательные группы в одном из населенных пунктов. Внезапно он заметил в одном из дворов оборудованную огневую позицию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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