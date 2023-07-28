РФ и Эфиопия подписали соглашение в области информационной безопасности

Россия и Эфиопия подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«28 июля на полях саммита Россия – Африка глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел Эфиопии Месгану Арега подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности», — говорится в сообщении министерства.

Там подчеркнули, что документ — свидетельство высокого уровня доверия между странами, он отражает совместный подход к противодействию вызовам и угрозам в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждался вопрос сотрудничества РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.