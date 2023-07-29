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Число пострадавших при теракте в Таганроге выросло до 16

Минздрав: при теракте в Таганроге пострадали 16 человек, один из них в тяжелом состоянии
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Фото: t.me/golubev_vu
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В результате теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Таганроге 28 июля пострадали 16 человек. Об этом сообщили в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России.

По информации ведомства, в результате взрыва ракеты в Таганроге помощь медиков понадобилась 16 пострадавшим, 10 из них госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Еще 6 жителям помощь оказана амбулаторно.

В центре добавили, что детей среди пострадавших нет.

Ранее, 28 июля, в Таганроге у кафе «Чехов сад» произошел взрыв. По словам губернатора Василия Голубева, эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место ЧП.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте после атаки на Таганрог. По данным следствия, ВСУ совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, которая имеет высокие поражающие свойства.

В этот же день США заявили о негативном отношении к нанесению ударов по территории России со стороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

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