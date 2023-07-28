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Единую электронную визу в РФ запустят 1 августа

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Единую электронную визу в России запустят 1 августа. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил консульский департамент Министерства иностранных дел РФ.

«Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10:00 по московскому времени (07.00 UTC)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении также уточняется, что на сайте дипведомства запущен таймер обратного отсчета.

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Ранее, 19 июля, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ поддержал введение электронных виз в России с 1 августа 2023 года. Таким образом он отреагировал на соответствующую просьбу вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что первыми странами, с которыми Россия запустит систему электронных виз, могут стать КНР и Индия.

28 июня глава государства заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы все формальности для иностранных туристов были максимально удобными, и призвал как можно скорее запустить электронные визы.

В 2020 году в России был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 государств, но этого не случилось из-за пандемии.

Осенью 2022 года российский президент Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ начать работу над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, которые не вошли в перечень недружественных.

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