Власти Днепра (бывший Днепропетровск) убрали имя великого русского композитора Михаила Глинки из названия местной академии музыки. Об этом 28 июля сообщило украинское издание «Открытый» в своем Telegram-канале.

Днепропетровская академия музыки имени Михаила Глинки, которая находится на территории украинского города Днепр сменила название. Теперь имя композитора убрано, а заведение носит название «Днепровская академия музыки».

Ранее, 21 июля, в Днепре переименовали носившие имена русских писателей улицы. Улица имени Агнии Барто теперь будет названа в честь Ивана Багряного. Улица Максима Горького теперь будет названа в честь Уласа Самчука. Улица имени Михаила Лермонтова переименована в улицу народной певицы Маруси Чурай, а улица Ивана Тургенева теперь называется Фастовской.

Позже, 24 июля, в Полтавской области Украины демонтировали памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

При этом президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток Киева отменить русскую культуру. Более того, 14 октября 2022 года он заявил, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру.