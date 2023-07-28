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Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре

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Фото: Соцсети
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Здание Службы безопасности Украины в Днепре (ранее Днепропетровск) было повреждено, о чем 28 июля сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в… здание СБУ», — написал он в своем Telegram-канале.

К посту Зеленский прикрепил видео с места инцидента. По словам Зеленского, на месте происшествия работают экстренные службы, передает «Газета.ру».

Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

Ранее вечером в пятницу была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

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