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Молдавия выделит $113 тыс. на помощь украинским беженцам

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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Интервенционный фонд правительства Молдавии выделит на помощь беженцам с Украины более 2 млн леев ($113 тыс. — Ред.). Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает пресс-служба правительства.

«На содержание центров временного размещения беженцев, учрежденных органами местного публичного управления второго уровня, будет выделено 928 тысяч леев ($52 тыс. — Ред.), а учрежденных органами госуправления первого уровня — 147 тысяч леев ($8 тыс. — Ред.)», — приводит цитату из документа «РИА Новости».

Также около $55 тыс. будут выделены министерству труда и социальной защиты населения, министерству образования и исследований — примерно $1 тыс.

Беженцы из Украины смогут рассчитывать на получение медицинской помощи, даже если они находятся в процессе получения статуса временной защиты. Данные расходы возьмет на себя Национальная медицинская страховая компания.

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Ранее, 30 июня, премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Варшава и Будапешт блокируют на проходящем саммите ЕС решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий днем ранее отметил, что ЕС ведет дискриминирующую политику по отношению к украинским беженцам. Он обратил внимание, что Польша «получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца».

18 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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