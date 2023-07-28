Путин указал на значительный рост импорта товаров из Камеруна в Россию

Камерун значительно нарастил поставки товаров в Россию — в прошлом году их объем увеличился в 17,5 раза. Об этом заявил 28 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Камеруна Полем Бийя.

«Двусторонний товарооборот, к сожалению, в прошлом году немножко просел. Несмотря на определенное проседание российского экспорта, всё-таки импорт из Камеруна в Россию вырос — сразу в 17,5 раза», — отметил президент.

Он указал, что главное — обеспечение устойчивости торговых показателей. Связи между РФ и Камеруном выстраиваются в духе взаимного уважения, партнерства.

«В следующем году будем отмечать 60-летие установления дипломатических отношений. Рассчитываем, что наша встреча придаст дополнительный импульс укреплению взаимодействия наших двух стран», — добавил российский лидер.

Путин поблагодарил своего камерунского коллегу за то, что тот решил лично возглавить делегацию своей страны на саммите Россия — Африка.

Ранее в этот день президент РФ заявил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Накануне Путин рассказал о подготовке около 30 энергетических проектов с участием страны в Африке.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.