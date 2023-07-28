СМИ сообщило о планах НАТО построить в Польше украинскую военную базу

НАТО планирует построить новый военный объект для ремонта боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от польского города Жешув, расположенного в 100 км от украинской границы. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщила газета The Globe and Mail.

«Мы собираемся построить центр техобслуживания в сотрудничестве с США и Великобританией, большого канадского присутствия не планируется», — рассказал изданию канадский чиновник.

Собеседник газеты добавил, что на объекте не будет постоянного размещения контингента из Канады. Задача базы — ремонт украинских танков и другой военной техники.

Ранее, 25 июля, польская газета Rzeczpospolita прогнозировали сокращение помощи Украине при провале контрнаступления. Авторы материала указали на недовольство западных стран ходом украинского контрнаступления, которое не оправдало их ожиданий.

До этого, 23 июля, газета The Wall Street Journal отметила, что западные страны разочаровались в ходе контрнаступления Украины. А в конце июня обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу также отмечал, что Европа устала от финансирования Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.