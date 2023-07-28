Пушилин сообщил о погибшем в Донецке при обстрелах ВСУ

Один человек погиб и восемь человек пострадали при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в пятницу, 28 июля, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, город обстреливали массированно.

«Под огнем оказались Ворошиловский, Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы столицы республики. Один человек погиб. Ранения получили восемь мирных граждан, в том числе один ребенок, девочка 2014 года рождения, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу», — добавил политик.

Госпитализированным оказывают всю медпомощь.

В Донецке и Макеевке в результате обстрелов повреждены 15 жилых домов, семь объектов инфраструктуры, школа, обесточены 34 трансформаторных подстанции, без электричества остались 4,5 тыс. абонентов Куйбышевского и Киевского районов Донецка.

За сутки по территории ДНР ВСУ выпустили более 200 снарядов.

Около 18:05 мск пятницы ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами из реактивных систем залпового огня, «Известия» показали кадры последствий удара.

Также корреспондент «Известий» показал осколки снарядов, которые ударили по центру Донецка.

Накануне украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 натовских снарядов калибра 155 мм. Отмечалось, что ВСУ произвели обстрел этим количеством ракет за 15 минут.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.