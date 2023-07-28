Москвичей предупредили о ливнях с грозой до утра субботы

Главное управление МЧС по Москве предупредило о сохранении ливня, грозы и сильного ветра до утра субботы, 29 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 28 июля до 11:00 29 июля по Москве сохранятся дождь, местами ливень, гроза и ветер с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с непогодой в столичном дептрансе водителям посоветовали снизить скорость движения и сохранять дистанцию с впереди идущими автомобилями, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Накануне руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям» о том, что в субботу в Москве пройдет ливень, а в воскресенье ожидается небольшой дождь. При этом среднесуточная температура в выходные дни составит +21 градус.

До этого, 26 июля, в столице за два часа выпало 20–25 мм осадков, что представляет собой около четверти месячной нормы.