СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Вечером в пятницу, 28 июля, в подконтрольном украинским властям городе Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают также о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении.

Подробностей и информации о пострадавших нет.

Отмечается, что воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе удара по юго-востоку страны баллистическими ракетами.

Ранее вечером в пятницу была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины.

Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.