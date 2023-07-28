Мэр Таганрога сообщил о состоянии госпитализированных после теракта

Госпитализированные после теракта в Таганроге не нуждаются в специализированной медпомощи, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Об этом 28 июля рассказал журналистам мэр города Андрей Фатеев.

«Состояние пострадавших, которые поступили, в основном оценивается как средней тяжести, то есть они какой-то специализированной, особенной помощи не требуют», — уточнил он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Фатеев отметил, что в городе решением властей ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Есть несколько жилых домов, здание художественного музея, которые пострадали и являются точкой основной, там, где произошел взрыв», — добавил мэр Таганрога.

По данным Минздрава РФ, при теракте пострадали 14 человек, семеро из них госпитализированы. При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев позднее сообщил о девяти доставленных в больницы. Несовершеннолетних среди потерпевших нет.

Взрыв произошел у кафе «Чехов сад» вечером в пятницу. По словам Голубева, эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

В Минобороны РФ сообщили, что за атакой стоит киевский режим, средства ПВО перехватили ракету, упали обломки снаряда. Возбуждено уголовное дело о теракте. Позже было опубликовано видео падения обломков ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, свою очередь, в беседе с «Известиями» указал, что сущность киевского режима — в нанесении ударов по гражданским объектам.