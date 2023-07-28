МИД назвал антироссийским шагом признание Италией голодомора геноцидом украинцев

Признание Сенатом Италии голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа стало антироссийским шагом и очередным свидетельством недальновидной политики Рима. Об этом 28 июля говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. МИД оценил признание Италией голодомора геноцидом украинцев

Действия официального Рима направлены на поощрение русофобских проявлений, активно продвигаемых Киевом и его покровителями, отмечается в сообщении.

«При этом Рим совершенно не принимает в расчет свыше 6 млн русских, ставших жертвами голода 1921–1922 годах в российском Поволжье», — добавила Захарова.

Она предложила итальянцам поинтересоваться у кабмина, чем вызвано игнорирование фактов: непризнанием мировой истории или сегрегацией по нацпризнаку.

«Подобные решения итальянских законодателей, не проявивших в данном случае ни глубины анализа исторических событий, ни политической дальновидности и мудрости, безусловно, отдаляют перспективы нормализации российско-итальянских отношений», — предупредила дипломат.

Ранее, 26 июля верхняя палата (сенат) парламента Италии проголосовала за резолюцию о признании голодомора геноцидом украинского народа. За принятие документа проголосовали 130 сенаторов, четверо воздержались. Всего в верхней палате итальянского парламента 200 мест.

В феврале парламент Болгарии также признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа и категорически осудил его исполнителей. Согласно решению депутатов, отрицание или оправдание голодомора будет рассматриваться как надругательство над памятью его жертв.

В 2022 году признать голодомор геноцидом захотели и в Германии. 25 ноября посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что эта инициатива со стороны ряда депутатов парламента Германии является антиисторической и противоречащей фактам. Он подчеркнул, что, согласно историческим документам, из-за голода, поразившего обширные районы СССР в 1932–1933 годах, погибло более 7 млн человек, в том числе около 2,5 млн в российской части страны и 1,5 млн на территории Казахстана.