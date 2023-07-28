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Захарова рассказала об уникальности саммита Россия – Африка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 28 июля, рассказала о потенциальных и уже реализуемых сферах сотрудничества России и африканских стран.

«Я бы назвала это «научно-прикладной саммит». Это саммит не для протокола, не для какой-то формальной встречи, даже если она наполнена политическим смыслом. Это саммит возможностей», — подчеркнула Захарова в интервью журналу «Международная жизнь».

Она отметила, что африканские страны проявляют интерес к сотрудничеству с Россией в различных сферах, в том числе в туризме, атомной энергетике и военно-техническом сотрудничестве.

«Мы предоставляем возможность африканским партнерам и в ходе этого саммита, и в ходе фантастически возросших за последнее время межведомственных контактов ознакомиться со всеми вариациями того, что мы можем предложить. И сами смотрим, что нам интересно на континенте», — сказала официальный представитель МИДа.

Она также сообщила, что РФ уже реализует ряд межведомственных проектов со странами Африки. Так, в Киндии функционирует Российско-Гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, в котором отечественные специалисты занимаются подготовкой местных работников различных ведомств.

По линии Роспотребнадзора разработана программа содействия государствам Африки в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекциями в 2023–2026 годах.

«Идет речь об оказании материально-технической, научно-методической поддержки, о подготовке кадров, помощи в развитии лабораторной инфраструктуры, повышении потенциала в области подготовки к эпидемиям», — уточнила Захарова.

Кроме того, она осудила заместителя Госдепартамента США Викторию Нуланд за попытку оказать давление на ЮАР из-за сотрудничества с Россией и заявила, что действия Соединенных Штатов — это «очередной пример неоколониальной политики Запада».

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Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого Африка принимает непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

По итогам саммита российский лидер и главы африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка. Путин подчеркнул, что на саммите состоялся содержательный обмен мнениями по всему спектру вопросов стратегического сотрудничества России и государств Африки, и высоко оценил итоги совместной работы.

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