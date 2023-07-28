Объявлено о создании «Панафриканского форума антиколониального наследия» под эгидой RT и Ruptly

Потомки африканских лидеров объявили о создании «Панафриканского форума антиколониального наследия». Об этом стало известно на организованной RT и Ruptly сессии «Панафриканизм: истоки, современность, будущее», которая прошла в рамках саммита Россия — Африка.

Панафриканский форум займется вопросами сохранения истории и культуры Африки, будет помогать социальному и суверенному экономическому развитию континента, а также способствовать объединению африканских народов.

«Африка «повзрослела» и сама может принимать решения — теперь у ее жителей есть такие же права, как у граждан Франции и Великобритании», — отметил Роланд Лумумба, сын Патриса Лумумбы.

В сессии приняли участие потомки Ндилека Мандела, Номатемба Тамбо, Жозина Машел, Мехдия бен Белла, Гамаль Абдельнассер-младший, Мадарака Ньерере, Роланд Лумумба, Кавечи Каунда. Модератором выступил Ибрагим Мусса — руководитель бюро RT в Африке.

Во время дискуссии особое внимание уделили обсуждению перспектив сотрудничества в медиасфере.

Выступая на саммите Россия — Африка, президент РФ Владимир Путин отметил подвиг борцов за независимость, упомянув Патриса Лумумбу, Гамаля Абдель Насеру, Нельсона Манделу и Самору Машела. «Основываясь на принципах справедливости и равенства, они твердо отстаивали для своих народов независимый путь развития, зачастую ценой собственной жизни», — сказал президент. Он подчеркнул, что «эти идеалы свободы, независимости, суверенитета весьма значимы и сейчас, в нынешних непростых условиях международной турбулентности, когда идет формирование по-настоящему многополярного миропорядка, а эпоха гегемонии одного или группы государств уходит в прошлое».

27 июля RT организовал встречу более 140 журналистов и глав африканских СМИ с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. В рамках встречи обсудили информационно-культурное взаимодействие, затронули актуальные политические темы и развитие межконтинентального сотрудничества. «Мы строили свою страну, чтобы выйти к нашим партнерам с предложениями и гарантиями, которые сможем соблюсти. Наши истории тесно связаны со странами Африки, и мы об этом помним. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», — заявила Захарова.