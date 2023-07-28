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Военкора Ростислава Журавлева похоронили в Екатеринбурге
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Военкора Ростислава Журавлева похоронили в Екатеринбурге

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Екатеринбурге в пятницу, 28 июля, похоронили военного корреспондента Ростислава Журавлева. О прошедшей церемонии рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Окружной Дом офицеров для церемонии прощания был выбран не случайно: Журавлев родился в семье военного, сам служил в армии.

«Ему очень много людей, которые там работают, наших коллег благодарны за его уроки и за то, что он рассказывал», — рассказал коллега военкора, журналист «РИА Новости» Иван Зуев.

Как добавил военкор Тимофей Ермаков, его погибший коллега «рвался работать военным корреспондентом».

«Он эту работу воспринимал не как профессию, он воспринимал ее как воин, как солдат, как русский человек, который не может оказаться в стороне», — добавил он.

Орден Мужества вручили матери погибшего, указ о награждении посмертно накануне подписал президент Владимир Путин.

«Очень долго пробивался в профессию. У него не было журналистского образования. В Telegram он вел группу. Она называется «Нежурка», потому что нет журналистского образования», — добавила мама Ростислава Журавлева Людмила.

В последний путь военкора проводили с высшими воинскими почестями.

«Всегда говорил, что у него девять жизней, и я думала, что парочка осталась. У меня до сих пор, если честно, нет понимания», — призналась вдова Ростислава Екатерина.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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По решению семьи военкора похоронили в родном Екатеринбурге. На церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги погибшего журналиста. Проститься с военкором также прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Местные общественники предложили назвать в честь Журавлева одну из городских улиц.

Погибший военкор с 2014 года освещал события в Донбассе и стал одним из первых, кто отправился на передовую в зону спецоперации.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости», готовивших материал о кассетных боеприпасах в одном из населенных пунктов Запорожской области. Непосредственно данный вид боеприпасов использовался при обстреле.

Ранения получили четыре журналиста — фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Журавлев скончался во время эвакуации.

Пострадавшие журналисты были прооперированы и сейчас находятся в больнице.

27 июля президент России Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Польшаков, Шиков и Михальчевский также были удостоены награды.

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