США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Роснефти» Касимиро

США сняли санкции с бывшего первого вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро. Об этом сообщило подразделение американского Минфина, которое занимается разработкой и введением ограничительных мер против иностранных лиц и организаций.

Касимиро включили в черный список в феврале 2020 года, когда США обвинили Rosneft Trading Trading S. A. в нарушении действующих санкций путем поставок нефти венесуэльской госкомпании PDVSA в Западную Африку и Азию. Касимиро тогда был президентом Rosneft Trading S. A.

«Роснефть» называла эти санкции незаконными и заявляла о планах оспорить их в суде. «Объявленные Минфином США санкции в отношении дочерней компании «Роснефти» RTSA и председателя совета директоров этой компании незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола», — отмечали в «Роснефти».