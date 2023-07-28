Путину доверяют почти 77% граждан России

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76,8% опрошенных россиян. Такие данные в пятницу, 28 июля, привел сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 73,2% опрошенных одобряют его работу на посту главы государства.

Между тем, деятельность российского правительства поддерживают 50,1% респондентов. Лидерам фракций КПРФ Геннадию Зюганову и «Справедливая Россия – За правду!» Сергею Миронову доверяют 32,3% и 29,7% соответственно.

Россияне также оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина. Ему доверяют 59,9% опрошенных.

Социологи измерили уровень одобрения работы Путина в период с 17 по 23 июля текущего года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.