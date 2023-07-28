Роспотребнадзор сообщил о локализации заболеваемости корью в Татарстане

Эпидемиологическая ситуация по кори в Татарстане остается стабильной, сообщило в пятницу, 28 июля, управление Роспотребнадзора по республике на своем сайте.

Всего с начала года в Татарстане зарегистрировано 83 случая кори, при этом в июле их было пять, в июне — десять. Основную долю заболевших составляют лица, прибывшие в республику из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, уточнили в ведомстве.

Организована иммунизация контактных лиц, за ними обеспечено медицинское наблюдение. Кроме того, было привито 2304 человека из числа контактировавших с больными корью.

Начиная с апреля в республике от кори было привито 21 130 человек, уточнили в Роспотребнадзоре.

В настоящий момент очаги заболеваемости локализованы. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Ранее в этот день замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, что из 83 заболевших корью — 41 гражданин другого государства. Основная доля заболевших, 33 человека, прибыла из Таджикистана. 67% не имели прививки от кори.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что в Челябинской области с начала года зафиксировали 70 случаев заболевания корью. Среди заболевших 30 детей. Специалисты отметили, что подъем заболеваемости связан с увеличением числа лиц без иммунитета к этому возбудителю.