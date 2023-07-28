США намерены работать с РФ для ее «надлежащего участия» в саммите АТЭС

Вашингтон намерен работать с Москвой, чтобы обеспечить ее «надлежащее участие» в осеннем саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«И, как я говорила ранее, мы будем работать с Российской Федерацией и Гонконгом, Китаем и всеми экономиками АТЭС, чтобы обеспечить надлежащее участие в Сан-Франциско», — сказала она.

Подробностей представитель Белого дома не привела.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в разговоре с корреспондентом «Известий» новость западных СМИ о намерении США не приглашать РФ на саммит АТЭС. По его словам, вряд ли в Москве ожидают это приглашение.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что американские власти не намерены приглашать президента России на саммит.

В декабре 2022 года Reuters сообщало, ссылаясь на представителя Белого дома Мэттью Мюррея, что Соединенные Штаты пригласят РФ на встречу АТЭС в Сан-Франциско. Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября.